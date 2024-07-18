Ведомственные награды вручили псковским полицейским

17:28, 18 июля 2024, ПАИ

Ведомственные награды вручили псковским полицейским сегодня, 18 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников вручил группе сотрудников ведомственные награды. За безупречное выполнение особо сложных и важных задач, отличные результаты в работе, инициативность и образцовое несение службы полковник внутренней службы, заместитель начальника УМВД России по Псковской области Сергей Иванов удостоен почётной грамоты УМВД России по Псковской области.

Юбилейными медалями «80 лет УМВД России по Псковской области» наградили полковника полиции Сергея Ерёменко, врио заместителя начальника УМВД – начальника полиции полковника полиции Александра Мамаева, начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД полковника полиции Алексея Морозова, начальника межмуниципального отдела МВД России «Бежаницкий» полковника полиции Александра Семёнова, начальника межмуниципального отдела МВД России «Дедовичский» полковника полиции Артёма Алексеева, заместителя начальника управления организации охраны общественного порядка УМВД полковника внутренней службы Екатерину Калинину, начальника штаба УМВД России по Псковской области подполковника полиции Анатолия Алексеева, начальника отдела МВД России по Островскому району подполковника юстиции Артура Геворкяна, заместителя начальника Следственного управления – начальника следственной части Следственного управления УМВД подполковника внутренней службы Юлию Пименову.

Напомним, что сегодня в УМВД России по Псковской области подвели итоги оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел региона в первом полугодии 2024 года.