Псковский кадровый центр оказывает помощь людям с инвалидностью в поиске работы

16:32, 18 июля 2024, ПАИ

Псковский кадровый центр оказывает помощь людям с инвалидностью в поиске работы, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Каждый пятый обратившийся в центр смог найти работу. Занятость можно получить в сфере сельского хозяйства, строительства, ЖКХ, в торговле, а также стать специалистом по закупкам, социальным работником, сторожем. При этом наиболее высокая зарплата предлагается инженерам-конструкторам – до 110 тысяч рублей.

Отмечается, что в центрах создана доступная среда, а все сервисы направлены на то, чтобы поиск работы был быстрым и лёгким.