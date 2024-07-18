Псковский кадровый центр оказывает помощь людям с инвалидностью в поиске работы
Псковский кадровый центр оказывает помощь людям с инвалидностью в поиске работы, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.
Каждый пятый обратившийся в центр смог найти работу. Занятость можно получить в сфере сельского хозяйства, строительства, ЖКХ, в торговле, а также стать специалистом по закупкам, социальным работником, сторожем. При этом наиболее высокая зарплата предлагается инженерам-конструкторам – до 110 тысяч рублей.
Отмечается, что в центрах создана доступная среда, а все сервисы направлены на то, чтобы поиск работы был быстрым и лёгким.
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18 июля 2024
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