Почти на месяц перекроют движение на участке улицы Конной в Пскове
Движение транспорта ограничат на участке улицы Конной в Пскове почти на месяц, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации города.
С 22 июля по 18 августа для ремонта инженерных сетей теплоснабжения будет перекрыто движение по улице Конной на участке от здания № 30 до дома № 18а на улице Киселёва.
Для объезда следует использовать Рижский проспект, улицы Петровскую и Максима Горького. Водителей просят заранее выбирать маршруты следования и соблюдать требования дорожных знаков.
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18 июля 2024
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