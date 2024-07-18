Почти на месяц перекроют движение на участке улицы Конной в Пскове

16:35, 18 июля 2024, ПАИ

Движение транспорта ограничат на участке улицы Конной в Пскове почти на месяц, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации города.

С 22 июля по 18 августа для ремонта инженерных сетей теплоснабжения будет перекрыто движение по улице Конной на участке от здания № 30 до дома № 18а на улице Киселёва.

Для объезда следует использовать Рижский проспект, улицы Петровскую и Максима Горького. Водителей просят заранее выбирать маршруты следования и соблюдать требования дорожных знаков.