Себежские футболисты выиграли серебро на межрегиональном этапе всероссийских соревнований

17:21, 18 июля 2024, ПАИ

Себежане заняли второе место отборочного турнира I Межрегионального этапа всероссийских соревнований «Надежда» среди специальных учебно-воспитательных учреждений. Старты прошли в Себежском районе с 15 по 17 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе Себежского специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа.

За награды состязаний играли семь команд из Псковской, Ленинградской, Калининградской, Тульской и Архангельской областей, а также Санкт-Петербурга и Белоруссии. Себежане дошли до финала турнира, где уступили гостям из Белоруссии со счётом 1:2, завоевав серебряные медали. Третье место заняли представители Ленинградской области.

В индивидуальных номинациях лучшим игроком турнира признали игрока команды из Себежа Алексея Дудкина. Статуэтку лучшего игрока себежской команды вручили Максиму Яковлеву. Организатором соревнований выступает Российский футбольный союз при поддержке Федерации футбола Псковской области.

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