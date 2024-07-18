Жительница Бежаницкого района предстанет перед судом за кражу у знакомой

17:47, 18 июля 2024, ПАИ

В Бежницком районе перед судом предстанет местная жительница за кражу, сообщили ПАИ в районной прокуратуре.

В ходе дознания установлено, что в середине июня текущего года 23-летняя местная жительница попросила свою знакомую из соседнего подъезда многоквартирного дома поговорить с её соседями, так как те шумно ведут себя по вечерам, нарушая тишину и покой.

Через некоторое время девушка услышала, как её знакомая во дворе дома разговаривает с её соседями насчёт их поведения. Выйдя на улицу, девушка увидела, что её знакомая в нетрезвом состоянии сидит на скамейке около подъезда. При этом рядом с ней лежал кошелек. Девушка подсела к знакомой и незаметно вытащила из кошелька 3 800 рублей.

Теперь местная жительница обвиняется в совершении преступления по части 1 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.