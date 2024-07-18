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Общество

Новая выставка откроется в Псковском музее 23 июля

Выставка «Железная поступь стальных полков» откроется в Псковском музее-заповеднике 23 июля в 16:00. Выставочный проект будет посвящён 80-летней годовщине полного освобождения Псковской области от немецко-фашистских захватчиков и их пособников, сообщили ПАИ в пресс-службе музея.

Гости увидят печатные издания, военное снаряжение, документы, фотографии, личные вещи участников освобождения Псковщины из фондов Псковского музея.

Особое место на выставке займут памятные знаки, посвящённые юбилейным датам районных и областных центров Псковской земли.

Также Псковский музей представит графические работы советских художников, зафиксировавших облик Пскова, а также Острова и его окрестностей в первые недели после освобождения.

Добавим, что выставка «Железная поступь стальных полков» – это совместных проект Псковского музея-заповедника и Центрального государственного архива кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга, предоставившего уникальные фотодокументы 1944 года.

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