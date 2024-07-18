Новая выставка открылась в Музее истории города Печоры

18:53, 18 июля 2024, ПАИ

В Музее истории города Печоры открыта новая выставка «Очарованная странница – мир печорского Обозерья глазами Марии Шпис» 18 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

О ценности новой выставки гостям рассказала заведующая филиалом Псковского музея «Музей истории города Печоры» Наталья Изборская.

По её словам, особый язык этих мест, предания, песни, традиции, особенности женского народного костюма и религиозной жизни, переплетение языческих и православных традиций народности сету стали источником вдохновения для многих исследователей, художников, писателей и этнографов. На печорские земли прибыла и Мария Малахова (1903–1987) – художница, фотограф и этнограф, известная под именем Мися Шпис (Мися – детское имя, оставшееся на всю жизнь, Шпис – девичья фамилия).

Она создавала графические и живописные произведения, фотографировала. На её фото зафиксированы уникальные моменты и образы жизни русской деревни Печорского края начала XX века, а на рисунках запечатлён уникальный крестьянский быт.

Открывать творчество Марии Шпис музеи начали совсем недавно. Ценные находки талантливой исследовательницы можно увидеть в Музее истории города Печоры (улица Международная, 6).