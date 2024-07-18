Водитель пострадал в результате съезда автомобиля в кювет в Невельском районе

20:16, 18 июля 2024, ПАИ

Водитель Lada Granta не справился с управлением и допустил съезд в кювет у деревени Ушаково в Невельском районе сегодня, 18 июля. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Водитель 1975 года рождения в результате ДТП пострадал. Он госпитализирован в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.