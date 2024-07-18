Водитель пострадал в результате съезда автомобиля в кювет в Невельском районе
Водитель Lada Granta не справился с управлением и допустил съезд в кювет у деревени Ушаково в Невельском районе сегодня, 18 июля. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
Водитель 1975 года рождения в результате ДТП пострадал. Он госпитализирован в медучреждение.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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