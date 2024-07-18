Женщина-пешеход госпитализирована после наезда автомобиля в Пскове

21:01, 18 июля 2024, ПАИ

Водитель автомобиля Hyundai допустил наезд на пешехода. ДТП произошло на пешеходном переходе у дома № 33 на улице Льва Толстого в Пскове сегодня, 18 июля. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Пострадала девушка 1996 года рождения. Её госпитализировали в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.