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Общество

Реестр грузоперевозчиков может появиться в России

Законопроект, определяющий новые правила работы перевозчиков, рассмотрит Госдума 23 июля, пишут «Известия».

Реестр грузоперевозчиков может появиться в России. Фото: ПАИ

По инициативе Минтранса и Ространснадзора может появиться реестр ответственных грузоперевозчиков. При этом компании, которые не войдут в этот перечень, работать не смогут. Главной причиной, из-за которой возникла необходимость создания такого реестра, стали массовые нарушения режима труда и отдыха водителей большегрузов, приводящих к увеличению ДТП на трассах.

В реестре должны регистрироваться грузовые автомобили массой более 3,5 тонны, то есть категорий N2 и N3. Компании, которые этого не сделают, не смогут заниматься перевозками, следует из пояснительной записки. Трудности с регистрацией в реестре могут возникнуть у 60% мелких перевозчиков, следует из данных национальной ассоциации автотранспорта «Грузавтотранс»,

Предложенные меры позволят значительно улучшить ситуацию с аварийностью на грузовом транспорте, отметил глава комитета по транспорту Госдумы Евгений Москвичев.

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