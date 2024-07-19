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Каждый четвертый пскович обращается по имени и на «ты» к своему руководителю

Каждый четвертый пскович обращается по имени и на «ты» к своему руководителю, следует из опроса сервиса Superjob.

59% работающих псковичей обращаются к своему руководителю на «вы» и по имени отчеству, еще 14% – на «вы» и по имени. На «ты» со своим начальником общается только каждый четвертый, при этом чаще всего это происходит в тех случаях, когда начальник существенно моложе или одного возраста с подчиненным. А если руководитель старше на десять и более лет, то в большинстве случаев (в 85%) сотрудники обращаются к нему на «вы».

При этом каждый второй пскович указал, что начальник зовет его по имени и на «ты». При этом такое обращение наблюдается не только когда руководитель и подчиненный одного возраста, но и тогда, когда подчиненный значительно старше, – об этом рассказали четыре из десяти опрошенных.

По имени, но на «вы» начальство обращается к 13% опрошенных.

К одному из трех подчиненных руководители обращаются на «вы» и по имени-отчеству.

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