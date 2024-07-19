Искусственный интеллект поможет в оценке личных качеств претендентов на вакансию

08:39, 19 июля 2024, ПАИ

Ученые Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра РАН разработали компьютерную программу на основе искусственного интеллекта, которая будет анализировать видео, аудио или текстовые резюме кандидатов на вакансии. ИИ рассчитывает числовой коэффициент от нуля до единицы по пяти психологическим категориям и сравнивает их с нужными показателями, которые определил рекрутер, пишут «Известия».

«Мы разработали библиотеку OCEAN-AI, которая с помощью использования нейросетевых моделей позволяет оценить пять основных персональных качеств, характеризующих психологический портрет человека. Сегодня они активно используются HR-специалистами», – рассказала младший научный сотрудник Лаборатории речевых и многомодальных интерфейсов СПб ФИЦ РАН Елена Рюмина.

Применение этой библиотеки позволит улучшить процессы набора персонала и минимизировать конфликты внутри коллектива. Разработку также можно модифицировать для решения других практических задач, например мониторинга расстройств личности, отметила специалист.

Программа проводит расчеты по пятифакторной модели личности человека, состоящей из пяти основных категорий. В них входит открытость опыту, экстраверсия, добросовестность, доброжелательность и предрасположенность к негативным эмоциям.