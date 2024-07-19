Школьники из московской гимназии познакомились с работой филологов-лингвистов ПсковГУ

10:03, 19 июля 2024, ПАИ

Делегация школьников из московской гимназии № 1 514 в сопровождении преподавателей и студентов Высшей школы экономики посетила Псковский государственный университет, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

В числе ребят есть будущие культурологи, историки, лингвисты и когнитивисты. На протяжении двух недель они ездят по древним русским городам и знакомятся с их архитектурой, культурными особенностями и жителями.

«Помимо культурологии для ребят реализуется лингвистический профиль. Так, мы уже успели посетить Великий Новгород, где школьникам удалось записать разговор носителя новгородского диалекта. Теперь мы приехали к вам, чтобы у учеников появилось представление о том, как учёные работают с диалектами. Потому что ребята и сами в рамках учебной задачи выявляют особенности речи бабушек в сравнении с привычным говором», – рассказала учительница истории Анна Антошкина.

Гости познакомились с работой научно-образовательной лаборатории ПсковГУ «Социогуманитарная регионика». Её руководитель Наталья Большакова рассказала, что вуз в течение многих десятилетий совместно с Санкт-Петербургским государственным университетом выпускает Псковский областной словарь.

«Школы чаще всего сосредоточивают своё внимание на письменных и устных нормах. Это прекрасная и очень важная миссия учителей. Лингвистика как наука рассматривается в меньшей степени. И потому, когда студенты приходят сюда, они открывают для себя совершенно новый мир», – отметила Наталья Большакова.

Она уточнила, что с 1957 года не прекращаются экспедиции в Псковскую область, проводимые вузом. Благодаря им регулярно пополняется уникальная картотека Псковского областного словаря, которая давно перешагнула миллионное количество карточек. Все они, наряду с материалами, собранными в рамках фольклорных практик, вошли в фонд лаборатории «Социогуманитарная регионика», основанной на базе ПсковГУ в 2003 году.

Экскурсия ребят продолжится знакомством с городом и мини-конференцией, где ребята представят результат своих наблюдений.