Шесть лет колонии получил великолучанин за сбыт наркотиков
27-летнего великолучанина осудили за незаконный сбыт наркотиков, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.
Сотрудники полиции проводили в Великих Луках операцию «Проверочная закупка». Именно в ходе неё молодой человек передал якобы покупателю наркотики.
Великолучанин свою вину в суде признал полностью и раскаялся в содеянном.
Молодому человеку назначили наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.
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