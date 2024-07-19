Шесть лет колонии получил великолучанин за сбыт наркотиков

10:13, 19 июля 2024, ПАИ

27-летнего великолучанина осудили за незаконный сбыт наркотиков, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Сотрудники полиции проводили в Великих Луках операцию «Проверочная закупка». Именно в ходе неё молодой человек передал якобы покупателю наркотики.

Великолучанин свою вину в суде признал полностью и раскаялся в содеянном.

Молодому человеку назначили наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.