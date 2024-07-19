Открытое первенство Пскова по выездке пройдёт 4 августа

11:43, 19 июля 2024, ПАИ

Открытое первенство Пскова по конному спорту в дисциплине «Выездка» состоится на базе конноспортивного клуба «Родина» 4 августа, сообщили ПАИ в Федерации конного спорта Псковской области.

Награды состязаний разыграют по шести тестами, в числе которых «Личный приз. Юноши», «Предварительный приз. Юноши», «Командный приз. Дети», «Предварительный приз «Б». Дети», «Предварительный приз «А». Дети» и Special C.

Победителей и призёров стартов наградят грамотами.

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