Открытое первенство Пскова по выездке пройдёт 4 августа
Открытое первенство Пскова по конному спорту в дисциплине «Выездка» состоится на базе конноспортивного клуба «Родина» 4 августа, сообщили ПАИ в Федерации конного спорта Псковской области.
Награды состязаний разыграют по шести тестами, в числе которых «Личный приз. Юноши», «Предварительный приз. Юноши», «Командный приз. Дети», «Предварительный приз «Б». Дети», «Предварительный приз «А». Дети» и Special C.
Победителей и призёров стартов наградят грамотами.
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