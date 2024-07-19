46-летний мужчина пропал в Куньинском районе
46-летнего Валерия Журова разыскивают в Псковской области, сообщает поисковый отряд «След».
Мужчина проживает в деревне Луговицы Куньинского района. Около десяти дней назад он пропал.
На данный момент неизвестны точные обстоятельства и во что он был одет.
Всех, кто обладает полезной информацией, просят сообщить об этом по телефону поискового отряда «След» 8-911-376-76-76 или в полицию.
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