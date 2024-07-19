46-летний мужчина пропал в Куньинском районе

11:50, 19 июля 2024, ПАИ

46-летнего Валерия Журова разыскивают в Псковской области, сообщает поисковый отряд «След».

Мужчина проживает в деревне Луговицы Куньинского района. Около десяти дней назад он пропал.

На данный момент неизвестны точные обстоятельства и во что он был одет.

Всех, кто обладает полезной информацией, просят сообщить об этом по телефону поискового отряда «След» 8-911-376-76-76 или в полицию.