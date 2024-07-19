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Общество

Сбер выдал жителям Северо-Запада по льготным программам 80% ипотеки в июне 2024 года

В июне 2024 года доля льготного ипотечного кредитования в Сбербанке на Северо-Западе достигла 80 % по количеству выданных кредитов и 87 % по общему объёму жилищных займов. В Санкт-Петербурге эти показатели составили 85 % и 86 % соответственно, сообщили ПАИ в пресс-службе Сбера.

Фото: пресс-служба Сбера

Всего за первый летний месяц жители СЗФО оформили в Сбере более 9,5 тысячи кредитов с государственной поддержкой, из них 65 % – в Санкт-Петербурге и Ленобласти (пять тысяч и 1,2 тысячи кредитов соответственно). Общий объём выданной ипотеки за месяц превысил 41,6 млрд рублей (в Петербурге – 25 млрд, в Ленобласти – 5,3 млрд).

Увеличение темпа роста спроса на льготное ипотечное кредитование объясняется завершением в июле программы «Господдержка» и изменением условий по другой ключевой программе – «Семейной ипотеке». Кроме того, в начале апреля была возобновлена выдача IT-ипотеки. Отчасти приток покупателей был связан и с отменой требований о субсидировании льготных ипотечных программ для застройщиков.

«В связи с отменой массовой программы господдержки на рынке ипотечного кредитования есть определённая тревога, и на самом деле мы все понимаем, что нужно время для выравнивания процессов. При этом у нас продолжают работать другие – точечные – льготные программы, на которые люди тоже могут рассчитывать, планируя покупку жилья. Например, в Северо-Западном регионе есть территории с доступной арктической ипотекой. Также мы принимаем заявки по программе для IT-специалистов и, как только выделят дополнительные лимиты, возобновим выдачу. Продолжает действовать семейная ипотека. В июне этого года она оказалась наиболее востребованной, на её долю пришлось 46 % всех ипотечных сделок с господдержкой Сбера по СЗФО и 48 % – в Санкт-Петербурге», – отметил председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

Минимальный размер процентной ставки по программе для семей с детьми теперь составляет 6 % с учётом страхования жизни, минимальный размер первоначального взноса – 20,1 %. Максимальная сумма кредита – 12 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленобласти, в остальных регионах – 6 млн рублей. Также в Сбербанке можно оформить ипотеку с увеличенным лимитом, в этом случае максимальная сумма кредита составит 30 и 15 млн соответственно. При этом сумма в рамках лимита будет оформлена по льготной ставке, сумма свыше лимита – по рыночной.

Подробнее о льготной программе – на сайте банка.

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