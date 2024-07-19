Публикуем график отключения электроэнергии в Локнянском округе
Электричества временно не будет в нескольких населённых пунктах Локнянского муниципального округа с 22 по 25 июля, сообщили ПАИ в администрации муниципалитета.
22 июля с 9:00 до 17:00 света не будет в деревнях Самолуково, Подберёзье, Сельцо.
23 июля с 9:00 до 17:00 – в деревне Прискуха.
24 июля с 9:00 до 17:00 – в деревне Башово.
25 июля с 9:00 до 17:00 – на улицах полевой и Первомайской в Локне.
Плановые работы проводятся для повышения надёжности электроснабжения, отметили специалисты.
Телефон горячей линии 8-800-220-02-20.
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