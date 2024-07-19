Публикуем график отключения электроэнергии в Локнянском округе

12:03, 19 июля 2024, ПАИ

Электричества временно не будет в нескольких населённых пунктах Локнянского муниципального округа с 22 по 25 июля, сообщили ПАИ в администрации муниципалитета.

22 июля с 9:00 до 17:00 света не будет в деревнях Самолуково, Подберёзье, Сельцо.

23 июля с 9:00 до 17:00 – в деревне Прискуха.

24 июля с 9:00 до 17:00 – в деревне Башово.

25 июля с 9:00 до 17:00 – на улицах полевой и Первомайской в Локне.

Плановые работы проводятся для повышения надёжности электроснабжения, отметили специалисты.

Телефон горячей линии 8-800-220-02-20.