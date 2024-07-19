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Чемпионка России по хоккею покажет псковичам завоёванный кубок

Псковичка Анастасия Тельнова привезёт в Псков Кубок победителя Женской хоккейной лиги, сообщается в группе «Псковский хоккей» в соцсети «ВКонтакте».

Чемпионка России по хоккею покажет псковичам завоёванный кубок. Фото: пресс-служба команды «Динамо-Нева»

В этом году Анастасия Тельнова стала чемпионкой России по хоккею в составе женского хоккейного клуба «Динамо-Нева».

Хоккеистка привезёт главный трофей женского хоккея в России в Псков и презентует его для воспитанников местной команды «Торнадо». Кроме того, сфотографироваться с кубком и взять автограф у спортсменки можно будет всем желающим. Встреча запланирована в псковском Ледовом дворце 21 июля в 9:30.

Отметим, что в июне псковская хоккеистка продлила контракт с «Динамо-Нева» до 2027 года.

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