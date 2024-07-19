Чемпионка России по хоккею покажет псковичам завоёванный кубок
Псковичка Анастасия Тельнова привезёт в Псков Кубок победителя Женской хоккейной лиги, сообщается в группе «Псковский хоккей» в соцсети «ВКонтакте».
В этом году Анастасия Тельнова стала чемпионкой России по хоккею в составе женского хоккейного клуба «Динамо-Нева».
Хоккеистка привезёт главный трофей женского хоккея в России в Псков и презентует его для воспитанников местной команды «Торнадо». Кроме того, сфотографироваться с кубком и взять автограф у спортсменки можно будет всем желающим. Встреча запланирована в псковском Ледовом дворце 21 июля в 9:30.
Отметим, что в июне псковская хоккеистка продлила контракт с «Динамо-Нева» до 2027 года.
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