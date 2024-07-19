Бешенство выявили у лисёнка в Псковской области
Антиген бешенства выявили в патологическом материале у лисёнка в Псковской области, сообщили ПАИ в Псковской облветлаборатории.
Исследование проводили в рамках государственного задания 18 июля.
Напомним, что при укусе животным с бешенством нужно как можно скорее промыть рану концентрированным мыльным раствором и незамедлительно обратиться к врачу.
Ранее сообщалось, что в Псковской области заражённая бешенством енотовидная собака укусила человека.
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