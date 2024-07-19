Бешенство выявили у лисёнка в Псковской области

12:25, 19 июля 2024, ПАИ

Антиген бешенства выявили в патологическом материале у лисёнка в Псковской области, сообщили ПАИ в Псковской облветлаборатории.

Исследование проводили в рамках государственного задания 18 июля.

Напомним, что при укусе животным с бешенством нужно как можно скорее промыть рану концентрированным мыльным раствором и незамедлительно обратиться к врачу.

Ранее сообщалось, что в Псковской области заражённая бешенством енотовидная собака укусила человека.