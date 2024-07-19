Пожарные ликвидировали возгорание жилого дома в Псковском районе

12:43, 19 июля 2024, ПАИ

Пожарные ликвидировали возгорание жилого дома в деревне Малая Гоголёвка Псковского района, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Огонь уничтожил кровлю и второй этаж дома, первый этаж выгорел по всей площади. В соседнем жилом доме повреждена кровля на площади два квадратных метра. С места пожара эвакуировали несколько человек, в том числе одного ребёнка.

Предварительная причина возгорания – аварийный режим работы электросети в доме.