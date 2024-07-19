Росгвардейцы задержали укравших продукты и косметику псковичей

12:53, 19 июля 2024, ПАИ

Мужчина и женщина подозреваются в хищении продуктов, косметики и бытовой химии из магазина на улице Труда в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

18 июля около 22:00 росгвардейцы получили информацию, что из охраняемого магазина поступил сигнал тревоги. Прибыв на место происшествия, они задержали 39-летнего мужчину и 38-летнюю женщину, которые похитили из торгового зала продукты, косметику и бытовую химию.

По факту хищения проводится проверка.