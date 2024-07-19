Ректор ПсковГУ прокомментировала результаты опроса ВЦИОМ об удовлетворённости студентов обучением

13:51, 19 июля 2024, ПАИ

Результаты опроса ВЦИОМ об удовлетворённости студентов обучением прокомментировала ПАИ ректор ПсковГУ Наталья Ильина.

«Данные опроса, проведённого ВЦИОМ, показательны и значимы не только для понимания того, какие результаты достигнуты вузами, но и для осмысления путей дальнейшего развития. Молодёжь говорит об удовлётворенности уровнем обучения и о высоком эмоциональном комфорте. Студенты гордятся своим университетом и довольны его инфраструктурой. Вместе с тем мы видим, что у ребят есть запрос на индивидуализацию и самостоятельный выбор программ обучения, на практикоориентированность дисциплин. Команда ПсковГУ идёт навстречу таким пожеланиям», – сказала Наталья Ильина.

В частности, вуз предоставляет студентам возможность бесплатно получать дополнительные профессиональные компетенции в рамках проекта «Цифровые кафедры», «Платформа университетского технологического предпринимательства», работы студотрядов, творческих объединений.

Кроме того, совместно с правительством Псковской области и губернатором региона Михаилом Ведерниковым ПсковГУ реализует систему непрерывной практики. «Налажено сотрудничество с ведущими предприятиями и организациями Пскова и области: ежегодно тысячи ребят проходят практику под руководством опытных наставников. В вузе работает центр компетенций, карьеры и трудоустройства, который оказывает содействие в трудоустройстве студентов, в том числе на этапе обучения», – отметила Наталья Ильина и добавила, что в новом учебном году эта работа будет расширена с учётом пожеланий абитуриентов.

Согласно данным опроса ВЦИОМ, почти 60 % студентов гордятся своими вузами, а доля удовлетворённых условиями учёбы за год выросла с 60 до 64 %. Общий уровень удовлетворённости организацией процесса обучения можно назвать высоким – восемь из десяти опрошенных (80 %) заявляют о своей удовлетворённости. Компетенциями преподавателей довольны 87 % опрошенных.

Кроме того, в ходе исследования фиксируются запросы на повышение качества образования со стороны студентов через его индивидуализацию и практикоориентированность, и последние данные говорят о позитивных тенденциях.

Самую высокую оценку среди опрошенных студентов получила инфраструктура университета (77 %), затем следует внешний вид, дизайн, ремонт вуза (74 %), а также техническая оснащённость (72 %). Чуть более низкий балл студенты поставили точкам питания – 67 %.