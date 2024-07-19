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Ректор ПсковГУ прокомментировала результаты опроса ВЦИОМ об удовлетворённости студентов обучением

Результаты опроса ВЦИОМ об удовлетворённости студентов обучением прокомментировала ПАИ ректор ПсковГУ Наталья Ильина.

Ректор ПсковГУ прокомментировала результаты опроса ВЦИОМ об удовлетворенности студентов обучением. Фото: ПАИ

«Данные опроса, проведённого ВЦИОМ, показательны и значимы не только для понимания того, какие результаты достигнуты вузами, но и для осмысления путей дальнейшего развития. Молодёжь говорит об удовлётворенности уровнем обучения и о высоком эмоциональном комфорте. Студенты гордятся своим университетом и довольны его инфраструктурой. Вместе с тем мы видим, что у ребят есть запрос на индивидуализацию и самостоятельный выбор программ обучения, на практикоориентированность дисциплин. Команда ПсковГУ идёт навстречу таким пожеланиям», – сказала Наталья Ильина.

В частности, вуз предоставляет студентам возможность бесплатно получать дополнительные профессиональные компетенции в рамках проекта «Цифровые кафедры», «Платформа университетского технологического предпринимательства», работы студотрядов, творческих объединений.

Кроме того, совместно с правительством Псковской области и губернатором региона Михаилом Ведерниковым ПсковГУ реализует систему непрерывной практики. «Налажено сотрудничество с ведущими предприятиями и организациями Пскова и области: ежегодно тысячи ребят проходят практику под руководством опытных наставников. В вузе работает центр компетенций, карьеры и трудоустройства, который оказывает содействие в трудоустройстве студентов, в том числе на этапе обучения», – отметила Наталья Ильина и добавила, что в новом учебном году эта работа будет расширена с учётом пожеланий абитуриентов.

Согласно данным опроса ВЦИОМ, почти 60 % студентов гордятся своими вузами, а доля удовлетворённых условиями учёбы за год выросла с 60 до 64 %. Общий уровень удовлетворённости организацией процесса обучения можно назвать высоким – восемь из десяти опрошенных (80 %) заявляют о своей удовлетворённости. Компетенциями преподавателей довольны 87 % опрошенных.

Кроме того, в ходе исследования фиксируются запросы на повышение качества образования со стороны студентов через его индивидуализацию и практикоориентированность, и последние данные говорят о позитивных тенденциях.

Самую высокую оценку среди опрошенных студентов получила инфраструктура университета (77 %), затем следует внешний вид, дизайн, ремонт вуза (74 %), а также техническая оснащённость (72 %). Чуть более низкий балл студенты поставили точкам питания – 67 %.

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