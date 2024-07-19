«Лежачих полицейских» установили на пересечении улиц Юбилейной и Яна Райниса в Пскове
Искусственные дорожные неровности установили на пересечении улиц Юбилейной и Яна Райниса в Пскове, сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.
«Участок аварийный, не проходит и месяца, чтобы здесь не случилось ДТП. В дни церковных праздников поток транспорта значительно увеличивается, а после открытия парка аттракционов «Волшебная гора» он вырастет в разы», – отметил Борис Елкин.
Искусственные дорожные неровности как способ снижения аварийности временное решение. В перспективе власти будут проектировать здесь перекрёсток с круговым движением, уточнил глава города.
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