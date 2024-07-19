Дожди и грозы пройдут в Псковской области 20 июля

13:50, 19 июля 2024, ПАИ

Переменная облачность ожидается в Псковской области 20 июля, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Ночью синоптики существенных осадков не прогнозируют, днём ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Будет дуть ветер западных направлений, умеренный, при грозе – порывистый. Температура воздуха по области ночью составит от +13 до +15 градусов, днём столбики термометра покажут от +21 до +23 градусов.

Атмосферное давление будет низким.