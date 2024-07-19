Дожди и грозы пройдут в Псковской области 20 июля
Переменная облачность ожидается в Псковской области 20 июля, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Ночью синоптики существенных осадков не прогнозируют, днём ожидаются кратковременные дожди и грозы.
Будет дуть ветер западных направлений, умеренный, при грозе – порывистый. Температура воздуха по области ночью составит от +13 до +15 градусов, днём столбики термометра покажут от +21 до +23 градусов.
Атмосферное давление будет низким.
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