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Общество

Более 670 административных дел о нарушении временного ввоза автомобилей возбудили псковские таможенники

Более 670 дел об административных правонарушениях возбудили псковские таможенники из-за нарушения порядка и сроков временного ввоза автомобилей, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской таможни.

Фото: пресс-служба Псковской таможни

За полгода из-за невывоза временно ввезённых иностранцами автомобилей псковские таможенники возбудили 672 административных дела. При этом за передачу временно ввезённого автомобиля в нарушение законодательства возбудили одно дело об административном правонарушении.

Всего было вынесено 540 постановлений о привлечении граждан к административной ответственности и назначены штрафы на сумму более 800 тысяч рублей. Кроме того, в двух случаях автомобили были конфискованы, рассказал заместитель начальника таможни Андрей Горяченок.

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