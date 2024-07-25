Подарки всем! Альфа-трак с призами посетил Псковскую область
Фирменный Альфа-трак побывал в Пскове и Великих Луках в июле. В специальной акции от «Альфа-банка с розыгрышем призов смогли принять участие все желающие. Каждый гость мероприятия получил коллекционный мерч: яркие и удобные рюкзаки, стильные толстовки и многое другое.
Также «Альфа-банк» разыгрывал денежные призы по пять и десять тысяч рублей.
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Фото: Альфа-Банк
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Фото: Альфа-Банк
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Фото: Альфа-Банк
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Фото: Альфа-Банк
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Фото: Альфа-Банк
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Фото: Альфа-Банк
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Фото: Альфа-Банк
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Фото: Альфа-Банк
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Фото: Альфа-Банк
Региональный управляющий «Альфа-банка» по Псковской области Ирина Баранова подчеркнула, что в каждом из городов банк включается в спонсорские проекты.
«Заключено соглашение о сотрудничестве с правительством области, банк поддерживает городские праздники и социальные проекты и Альфа-трак – одна из таких активностей», – отметила она.
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