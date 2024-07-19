Более 136 млн рублей направлено на поддержку фермерских хозяйств Псковской области

15:08, 19 июля 2024, ПАИ

Более 136 миллионов рублей направлено в этом году на поддержку фермерских хозяйств Псковской области в рамках конкурсных отборов и грантов, в том числе по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство». Об этом сообщил в своём Telegram-канале глава региона Михаил Ведерников.

13 хозяйств получили гранты «Агростартап». Их общая сумма составила 68,4 миллиона рублей. Благодаря им на ферме будут реализованы проекты по выращиванию крупного рогатого скота, козоводству, переработке молока и производству сыра. Вместе с этим продолжится выращивание яблок, земляники, овощей.

Отдельным направлением станет развитие мараловодства в Куньинском районе. Кроме того, 28 миллионов рублей будет задействовано для развития семейных ферм. «Три победителя получат финансирование на строительство коровника в Дедовичском районе, модернизацию овощехранилища в Псковском районе и реконструкцию картофелехранилища в Бежаницком округе», – отметил губернатор.

Гранты «Агротуризм» получила ферма «Золотая улитка» в Невельском округе и «Оленья гора» в Себежском районе. «Ещё 20 миллионов рублей направлено на развитие материально технической базы кооперативам», – заключил Михаил Ведерников.