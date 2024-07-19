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Общество

Более 136 млн рублей направлено на поддержку фермерских хозяйств Псковской области

Более 136 миллионов рублей направлено в этом году на поддержку фермерских хозяйств Псковской области в рамках конкурсных отборов и грантов, в том числе по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство». Об этом сообщил в своём Telegram-канале глава региона Михаил Ведерников.

Фото: ПАИ

13 хозяйств получили гранты «Агростартап». Их общая сумма составила 68,4 миллиона рублей. Благодаря им на ферме будут реализованы проекты по выращиванию крупного рогатого скота, козоводству, переработке молока и производству сыра. Вместе с этим продолжится выращивание яблок, земляники, овощей.

Отдельным направлением станет развитие мараловодства в Куньинском районе. Кроме того, 28 миллионов рублей будет задействовано для развития семейных ферм. «Три победителя получат финансирование на строительство коровника в Дедовичском районе, модернизацию овощехранилища в Псковском районе и реконструкцию картофелехранилища в Бежаницком округе», – отметил губернатор.

Гранты «Агротуризм» получила ферма «Золотая улитка» в Невельском округе и «Оленья гора» в Себежском районе. «Ещё 20 миллионов рублей направлено на развитие материально технической базы кооперативам», – заключил Михаил Ведерников.

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