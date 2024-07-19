Псковский эксперт оценил шансы теннисистов из России на медали Олимпийских игр

15:54, 19 июля 2024, ПАИ

Председатель Федерации тенниса Псковской области Олег Киселёв в беседе с корреспондентом ПАИ оценил шансы российских теннисистов на медали Олимпийских игр в Париже.

Отметим, что в Олимпиаде примут участие семь теннисистов из России, шестеро из которых сыграют в индивидуальном зачёте. «У нас достаточно сильный состав. Большие шансы на награду в одиночном разряде у мужчин. Даниил Медведев играл недавно на турнире «Большого шлема» «Ролан Гаррос», а Олимпиада будет проходить на тех же кортах. В целом у него достаточно хорошие шансы завоевать медали как в одиночном разряде, так и в паре с Романом Сафиуллиным. Очень хорошие шансы у Мирры Андреевой. Ну и конечно, так как на Олимпиаду едет Елена Веснина, а она несколько раз завоёвывала олимпийские медали, у девушек гораздо больше шансов и возможностей завоевать награду, чем у мужчин. Скорее всего, медали стоит ожидать в парном и смешанном разрядах. Самые большие возможности у Даниила Медведева и пары Мирры Андреевой с Дианой Шнайдер. Я думаю, что одна медаль будет точно, но, скорее всего, медали будет две», – сказал Олег Киселёв.

Кроме того, эксперт пояснил, чем отличаются теннисные турниры «Большого шлема» от Олимпийских игр. «Гораздо больше неожиданностей. Достаточно часто встречается так, что спортсмены, не входящие в топ-100, умудряются выигрывать олимпийские медали. К тому же, уступившие в полуфиналах теннисисты, ещё играют за третье место. У нас получилось замечательно, что такое количество теннисистов прошли весь отбор на игры и будут представлять Россию, несмотря на то, что будут под нейтральным флагом», – подчеркнул собеседник ПАИ.

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