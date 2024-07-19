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Общество

Псковский полицейский вернул хозяйке потерявшегося йорка

Участковый уполномоченный полиции отдела № 1 УМВД России по городу Пскову лейтенант полиции Георгий Васильев нашёл пропавшего йоркширского терьера и вернул его хозяйке. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото владелицы йоркширского терьера

Йорк по кличке Ярик пропал 13 июля во время прогулки по Завеличью. Объявление о его пропаже разместили в социальных сетях, а также обратились в дежурную часть отдела полиции. Участковый уполномоченный Георгий Васильев в кратчайшие сроки смог найти собаку, которую передал владельцам 16 июля.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Псковичка поблагодарила полицейского в социальных сетях: «Мы очень счастливы, что любимец снова в семье. Всем большое спасибо!».

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