Псковский полицейский вернул хозяйке потерявшегося йорка

16:20, 19 июля 2024, ПАИ

Участковый уполномоченный полиции отдела № 1 УМВД России по городу Пскову лейтенант полиции Георгий Васильев нашёл пропавшего йоркширского терьера и вернул его хозяйке. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Йорк по кличке Ярик пропал 13 июля во время прогулки по Завеличью. Объявление о его пропаже разместили в социальных сетях, а также обратились в дежурную часть отдела полиции. Участковый уполномоченный Георгий Васильев в кратчайшие сроки смог найти собаку, которую передал владельцам 16 июля.

Псковичка поблагодарила полицейского в социальных сетях: «Мы очень счастливы, что любимец снова в семье. Всем большое спасибо!».