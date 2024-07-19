Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Перспективы сотрудничества с партнёрами из Китая обсудили в ПсковГУ

Делегация из Китая с рабочим визитом посетила Псковский государственный университет. В составе делегации были генеральный секретарь Альянса международного образовательного сотрудничества Китай – Россия Ван Хуэй, его заместитель Цзин Линьпань и помощник Вэй Сяоминь, а также директор средней школы «Яньюань» Ван Вэй. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

В ПсковГУ обсудили перспективы сотрудничества с партнёрами из Китая. Фото здесь и далее: пресс-служба ПсковГУ

Делегаты приняли участие в работе мастерской имени выдающегося мастера, инженера, ремесленника, философа и изобретателя Лу Баня. Мастерская находится на втором этаже цифрового парка вуза.

Именно здесь в соответствии с договором о сотрудничестве между Псковским государственным университетом и Цзининским профессионально-техническим институтом, проходили занятия по китайскому языку для студентов иняза ПсковГУ. Под руководством приглашённых преподавателей Шэн Чунься и Чжан Янань студенты изучали основы грамматики, развивали разговорные навыки, а также знакомились с традиционной культурой Китая.

Встреча продолжилась круглым столом, который прошла под председательством первого проректора вуза Ольги Серовой. На нём гости обсудили возможности для будущего сотрудничества по образовательным программам в области туризма.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












19 июля 2024

Газопровод введён в эксплуатацию в посёлке Красный Луч Бежаницкого района
19 июля 2024

Перспективы сотрудничества с партнёрами из Китая обсудили в ПсковГУ
19 июля 2024

Псковский полицейский вернул хозяйке потерявшегося йорка
19 июля 2024

Более 136 млн рублей направлено на поддержку фермерских хозяйств Псковской области
19 июля 2024

Более 670 административных дел о нарушении временного ввоза автомобилей возбудили псковские таможенники
19 июля 2024

Тенденция к увеличению родов на дому наблюдается в Псковской области
19 июля 2024

Псковские полицейские и общественники стали участниками Всероссийского форума «Истоки»
19 июля 2024

Ректор ПсковГУ прокомментировала результаты опроса ВЦИОМ об удовлетворённости студентов обучением

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...