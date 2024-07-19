Перспективы сотрудничества с партнёрами из Китая обсудили в ПсковГУ

16:20, 19 июля 2024, ПАИ

Делегация из Китая с рабочим визитом посетила Псковский государственный университет. В составе делегации были генеральный секретарь Альянса международного образовательного сотрудничества Китай – Россия Ван Хуэй, его заместитель Цзин Линьпань и помощник Вэй Сяоминь, а также директор средней школы «Яньюань» Ван Вэй. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Делегаты приняли участие в работе мастерской имени выдающегося мастера, инженера, ремесленника, философа и изобретателя Лу Баня. Мастерская находится на втором этаже цифрового парка вуза.

Именно здесь в соответствии с договором о сотрудничестве между Псковским государственным университетом и Цзининским профессионально-техническим институтом, проходили занятия по китайскому языку для студентов иняза ПсковГУ. Под руководством приглашённых преподавателей Шэн Чунься и Чжан Янань студенты изучали основы грамматики, развивали разговорные навыки, а также знакомились с традиционной культурой Китая.

Встреча продолжилась круглым столом, который прошла под председательством первого проректора вуза Ольги Серовой. На нём гости обсудили возможности для будущего сотрудничества по образовательным программам в области туризма.