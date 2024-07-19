120 псковских курсантов принимают участие в военно-патриотическом лагере «Я – юнармеец»

17:02, 19 июля 2024, ПАИ

120 псковских курсантов принимают участие в военно-патриотическом лагере «Я – юнармеец». Они будут проходить курс молодого бойца, сообщили ПАИ организаторы.

На территории детского оздоровительного лагеря «Звёздный» начал свою работу в рамках седьмой профильной смены военно-патриотический лагерь «Я – юнармеец». Смена продлится до 5 августа включительно.

Программа смены включает основы военной службы, медицинской, огневой, тактико-специальной подготовки, строевой подготовки, а также поисковой деятельности. Особое внимание будет уделено физической подготовке.

Кроме того, для курсантов подготовили развлекательную программу. Она будет включать в себя тематические квесты, интеллектуальные квизы, театрализованные представления и многое другое.