Более 1,3 тысячи польских саженцев хвойных и декоративных деревьев не пропустили через госграницу в Псковской области

17:29, 19 июля 2024, ПАИ

Более 1 330 саженцев хвойных и декоративных деревьев не пропустили через российско-эстонскую границу в ФКП «Куничина Гора» в Печорском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Саженцы хвойных пород для открытого грунта и декоративных деревьев лиственных пород, выращенных в Польше, везли из Литвы в Киргизию. Во время проведения карантинного фитосанитарного контроля обнаружилось, что на маркировочных этикетках саженцев нет данных о месте и участке производства, а также на части перевозимой продукции и вовсе отсутствует маркировка. Следовательно, фитосанитарный сертификат не подтверждал соответствие ввозимой партии продукции предъявляемым карантинным фитосанитарным требованиям страны-импортёра.

Ввоз саженцев на территорию ЕАЭС запрещён.