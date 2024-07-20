Новый экотехнопарк в Псковской области должен заработать весной 2025 года

09:25, 20 июля 2024, ПАИ

Новый экотехнопарк в Псковской области должен заработать в конце 1 квартала 2025 года, сообщил губернатор Михаил Ведерников в новом выпуске «Темы» в субботу, 20 июля.

«Работы на объекте идут согласно графику. Строительная готовность ожидается к концу текущего года. Потом пойдёт достаточно сложный процесс сертификации и лицензирования. Затем – обкатка новых маршрутов. Сделаем всё, чтобы эти процедуры прошли максимально оперативно. Рассчитываем, что экотехнопарк начнёт полноценную работу к концу 1 квартала следующего года», – рассказал глава региона.

Губернатор обратил внимание, что «впереди осталось ещё порядка полугода, когда действующие монополисты могут устроить региону очередной мусорный кризис»: «Исключить это можно только одним способом – организацией площадок временного накопления отходов. Они уже создаются в Псковском и Палкинском районах. По сути, это аварийные площадки на тот случай, если мы снова столкнёмся с мусорным саботажем», – объяснил Михаил Ведерников.

Глава региона особо подчеркнул, что эти площадки не планируются и не будут использоваться как постоянные свалки. Кроме того, согласно законодательству, мусор на них не может храниться более 11 месяцев.

«Понимаю, что некоторые жители могут резко отреагировать даже на потенциальную возможность появления свалки по соседству. Тем не менее, напомню, что Порховский район годами принимает мусор из Пскова, Псковского, Дедовичского и Дновского районов. Поэтому давайте всё же спокойнее относиться к тому, что со своим мусором иногда приходится разбираться самостоятельно. Решение временное, а площадки будут оборудованы с соблюдением всех экологических требований», – отметил Михаил Ведерников.

Напомним, что Псковская область получила федеральную субсидию в размере почти 1,8 млрд рублей для строительства экотехнопарка.

Все новости о ситуации с ТКО в Псковской области и о ликвидации мусорного коллапса читайте в специальном сюжете ПАИ.