Почти 450 километров федеральных трасс в Псковской области обеспечат покрытием LTE

18:13, 19 июля 2024, ПАИ

Федеральные автомобильные дороги в Псковской области обеспечат покрытием LTE, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале. Глава региона опубликовал видео с совещания с начальником управления цифрового развития и связи Виталием Рахмановым в пятницу, 19 июля.

«По поводу федеральных автодорог – по поручению президента до 2031 года 99,9% из них должны быть обеспечены покрытием LTE. У нас есть пять автодорог федерального значения на территории Псковской области. Из их общей протяженности, порядка 990 километров, нам предстоит обеспечить связью примерно 450. Это около половины», – пояснил Виталий Рахманов.

«Особенно важно проработать провалы. Из Пскова выезжаешь в любую сторону, проходит 10-15 минут, и связь пропадает», – обратил внимание глава региона.

Виталий Рахманов, заверил, что сейчас идёт проработка этого вопроса. В перспективе вдоль дорог будут установлены вышки. Псковичам будут доступны все операторы, добавил он.

«Также по этому вопросу мы должны создать региональную рабочую группу, которая должна стать частью большой межведомственной команды, в которую войдут все заинтересованные стороны. С учётом важности всех моментов я попросил бы вас возглавить эту рабочую группу, чтобы всё происходило под вашим руководством», – обратился Виталий Рахманов.

Глава региона, в свою очередь, согласился с предложением начальника профильного управления.