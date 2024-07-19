Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Почти 450 километров федеральных трасс в Псковской области обеспечат покрытием LTE

Федеральные автомобильные дороги в Псковской области обеспечат покрытием LTE, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале. Глава региона опубликовал видео с совещания с начальником управления цифрового развития и связи Виталием Рахмановым в пятницу, 19 июля.

Почти 450 километров федеральных трасс в Псковской области обеспечат покрытием LTE. Фото: скриншот из видео, размещённого в Telegram-канале Михаила Ведерникова

«По поводу федеральных автодорог – по поручению президента до 2031 года 99,9% из них должны быть обеспечены покрытием LTE. У нас есть пять автодорог федерального значения на территории Псковской области. Из их общей протяженности, порядка 990 километров, нам предстоит обеспечить связью примерно 450. Это около половины», – пояснил Виталий Рахманов.

«Особенно важно проработать провалы. Из Пскова выезжаешь в любую сторону, проходит 10-15 минут, и связь пропадает», – обратил внимание глава региона.

Виталий Рахманов, заверил, что сейчас идёт проработка этого вопроса. В перспективе вдоль дорог будут установлены вышки. Псковичам будут доступны все операторы, добавил он.

«Также по этому вопросу мы должны создать региональную рабочую группу, которая должна стать частью большой межведомственной команды, в которую войдут все заинтересованные стороны. С учётом важности всех моментов я попросил бы вас возглавить эту рабочую группу, чтобы всё происходило под вашим руководством», – обратился Виталий Рахманов.

Глава региона, в свою очередь, согласился с предложением начальника профильного управления.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












19 июля 2024

Выставка о восстановлении Пскова после войны открылась в Псковском музее-заповеднике
19 июля 2024

Жители России стали тратить больше времени на просмотр фильмов и сериалов
19 июля 2024

Ещё с семью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области
19 июля 2024

Почти 450 километров федеральных трасс в Псковской области обеспечат покрытием LTE
19 июля 2024

Начал работу модульный отель в Гдовском районе
19 июля 2024

О рисках родов дома поговорили на «Серебряном дожде». Главное
19 июля 2024

Об установке новых базовых станций связи рассказал Виталий Рахманов
19 июля 2024

Более 1,3 тысячи польских саженцев хвойных и декоративных деревьев не пропустили через госграницу в Псковской области

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...