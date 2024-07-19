Технологию LTE-450 включат в Печорском муниципальном округе

18:12, 19 июля 2024, ПАИ

На территории Псковской области будет осуществлено включение диапазона LTE450. Об этом рассказал начальник управления цифрового развития и связи Виталий Рахманов на совещании с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Видео со встречи глава региона опубликовал в своём телеграм-канале.

Проект будет осуществляться с одним из операторов сотовой связи.

«Мы договорились о запуске на территории региона сети LTE на частоте 450. Это уникальный формат диапазона. Обычные телефоны с ним не работают, но есть оборудование, которое позволяет к нему подключаться. Мы уже определили антенно-мачтовое сооружение, точка установки – это деревня Брезделево Печорского муниципального округа. Мы закроем фактически все приграничье по этому району. Это огромная территория – более 2,5 тысячи человек смогут воспользоваться услугами Интернета», – пояснил Виталий Рахманов.