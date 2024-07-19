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Общество

Ещё с семью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области

С семью военнослужащими, погибшими в ходе специальной военной операции на Украине, простились в Псковской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

  • Ещё с семью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области
    Фото: Фото из телеграм-канала губернатора Псковской области
  • Ещё с семью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области
    Фото: Фото из телеграм-канала губернатора Псковской области
  • Ещё с семью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области
    Фото: Фото из телеграм-канала губернатора Псковской области
  • Ещё с семью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области
    Фото: Фото из телеграм-канала губернатора Псковской области
  • Ещё с семью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области
    Фото: Фото из телеграм-канала губернатора Псковской области
  • Ещё с семью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области
    Фото: Фото из телеграм-канала губернатора Псковской области
  • Ещё с семью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области
    Фото: Фото из телеграм-канала губернатора Псковской области

При исполнении воинского долга погибли гвардии сержант Иван Лисаков, гвардии рядовой Виктор Бойцов, гвардии рядовой Андрей Гусев, гвардии рядовой Анатолий Носатов, гвардии рядовой Артем Сергеев, рядовой Алексей Пантелеев, рядовой Сергей Фёдоров.

Глава региона принёс искренние соболезнования родным и близким. Семьям погибших бойцов будет оказана вся необходимая помощь, заверил Михаил Ведерников.

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