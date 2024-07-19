Ещё с семью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области

18:15, 19 июля 2024, ПАИ

С семью военнослужащими, погибшими в ходе специальной военной операции на Украине, простились в Псковской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.



Фото: Фото из телеграм-канала губернатора Псковской области



Фото: Фото из телеграм-канала губернатора Псковской области



Фото: Фото из телеграм-канала губернатора Псковской области



Фото: Фото из телеграм-канала губернатора Псковской области



Фото: Фото из телеграм-канала губернатора Псковской области



Фото: Фото из телеграм-канала губернатора Псковской области



Фото: Фото из телеграм-канала губернатора Псковской области













При исполнении воинского долга погибли гвардии сержант Иван Лисаков, гвардии рядовой Виктор Бойцов, гвардии рядовой Андрей Гусев, гвардии рядовой Анатолий Носатов, гвардии рядовой Артем Сергеев, рядовой Алексей Пантелеев, рядовой Сергей Фёдоров.

Глава региона принёс искренние соболезнования родным и близким. Семьям погибших бойцов будет оказана вся необходимая помощь, заверил Михаил Ведерников.