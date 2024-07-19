Велосипедист госпитализирован в результате ДТП в Пскове

18:37, 19 июля 2024, ПАИ

Столкновение автомобиля Chevrolet и велосипедиста произошло на улице 128 Стрелковой Дивизии, у дома №6а в Пскове. Об этом пишет телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

В результате ДТП велосипедист 1959 года рождения госпитализирован в медучреждение с различными травмами.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ГАИ.

Обстоятельства произошедшего выясняются.