Велосипедист госпитализирован в результате ДТП в Пскове
Столкновение автомобиля Chevrolet и велосипедиста произошло на улице 128 Стрелковой Дивизии, у дома №6а в Пскове. Об этом пишет телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
В результате ДТП велосипедист 1959 года рождения госпитализирован в медучреждение с различными травмами.
На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ГАИ.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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