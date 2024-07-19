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Выставка о восстановлении Пскова после войны открылась в Псковском музее-заповеднике

В Псковском музее-заповеднике открылась выставка «Псков восстановленный», посвящённая возрождению города после Великой Отечественной войны и подвигу советских людей, которые восстанавливали древний город-музей в этот непростой период. Об этом ПАИ сообщили в музее.

Выставка о восстановлении Пскова после войны открылась в Псковском музее-заповеднике. Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

«Возрождение нашего города было всенародным делом, город был включён в перечень пятнадцати старейших городов страны, подлежащих первоочередному восстановлению. Наша выставка посвящена тем людям, которые потратили свою жизнь, положили её на то, чтобы вернуть исторический облик города. Вы увидите рисунки-реконструкции древних псковских храмов Ю. П. Спегальского, которые легли в основу проекта охранных зон Пскова», – отметила заместитель генерального директора по научной работе Эльвира Королева.

Помимо рисунков Спегальского, из фондов музея в выставочном пространстве можно увидеть графику художника русского зарубежья Евгения Климова, литографии архитектора и художницы Ольги Аршакуни из её альбома «Псков освобождённый», рисунки Пскова 1944 года Корнилия Орлова и многие другие. Некоторые из предметов выставляются впервые.

«Хочу поздравить вас, дорогие друзья, с этим знаменательным событием – с открытием такой значимой выставки. Благодарю всех организаторов этого проект. Хочется обратить особое внимание на то, что на выставке представлен макет храма Николы со Усохи, выполненный Юрием Павловичем Спегальским. И прямо сейчас именно на основе его работ идёт восстановление древнего памятника. После посещения выставки вы можете прогуляться по улице Советской и увидеть этот уникальный процесс», – отметил председатель комитета по охране объектов культурного наследия Вадим Нэдик.

Отметим также, что большую коллекцию фотографий с видами разрушенного и освобождённого города предоставил для показа на юбилейной выставке Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга.
Завершилось мероприятие экскурсией, которую провёл куратор выставки Андрей Шершеневич. Он отметил, что если бы не вклад и труд великих реставраторов послевоенного времени, то мы не видели бы сейчас такого интереса к городу и нескончаемого туристического потока.

Экспозиция «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» работает в главном здании музея (улица Некрасова, 7).

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