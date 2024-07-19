Пешеходный мост через реку Великую в Опочке временно закроют с 22 июля

19:27, 19 июля 2024, ПАИ

Движение по пешеходному мосту через реку Великую в Опочке (ориентир – улица Кутузова) будет временно закрыто с 22 июля. Это связано с необходимостью проведения текущего ремонта, сообщил глава Опочецкого муниципального округа Юрий Ильин в своём Telegram-канале.

В ходе ремонта заменят деревянный настил, покрасят элементы моста и починят ступеньки.

«После завершения ремонтных работ движение по данному объекту будет восстановлено. Просим вас заранее продумать альтернативные маршруты передвижения или обходы этого участка дороги», – отметил глава муниципалитета.