Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Первичное отделение «Движения первых» открылось в Невельском округе

Торжественная церемония открытия первичного отделения Российского движения детей и молодежи «Движение первых» прошла сегодня в Невельском округе сегодня, 19 июля. Муниципалитет стал первым в Псковской области, где это движение вышло за рамки школ, сообщил глава Невельского муниципального округа Олег Майоров в своём Telegram-канале.

Первичное отделение «Движения первых» открылось в Невельском округе. Фото: из телеграм-канала Олега Майорова

«Уверен, что Движение первых станет объединяющей площадкой для всех заинтересованных в развитии, в интересной деятельности, в стремлении делать полезные дела и помогать тем, кто рядом! Дети и взрослые смогут стать друзьями, взять сильные стороны каждого поколения, стать друг для друга помощниками в интересной деятельности Движения. Здесь каждому найдется занятие по душе», – отметил Олег Майоров.

В церемонии открытия отделения также участвовала руководитель регионального отделения «Движение Первых» Мария Тучак и врио руководителя комитета по молодежной политике Псковской области Дмитрий Яковлев. Гости поздравили с открытием первичного отделения РДДМ «Движения первых» и пожелали успехов в новых начинаниях.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












19 июля 2024

В Пскове открылась посвящённая преемственности поколений защитников Отечества выставка
19 июля 2024

Первичное отделение «Движения первых» открылось в Невельском округе
19 июля 2024

Выставка о восстановлении Пскова после войны открылась в Псковском музее-заповеднике
19 июля 2024

Жители России стали тратить больше времени на просмотр фильмов и сериалов
19 июля 2024

Ещё с семью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области
19 июля 2024

Почти 450 километров федеральных трасс в Псковской области обеспечат покрытием LTE
19 июля 2024

Начал работу модульный отель в Гдовском районе
19 июля 2024

О рисках родов дома поговорили на «Серебряном дожде». Главное

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...