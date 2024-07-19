Первичное отделение «Движения первых» открылось в Невельском округе

20:00, 19 июля 2024, ПАИ

Торжественная церемония открытия первичного отделения Российского движения детей и молодежи «Движение первых» прошла сегодня в Невельском округе сегодня, 19 июля. Муниципалитет стал первым в Псковской области, где это движение вышло за рамки школ, сообщил глава Невельского муниципального округа Олег Майоров в своём Telegram-канале.

«Уверен, что Движение первых станет объединяющей площадкой для всех заинтересованных в развитии, в интересной деятельности, в стремлении делать полезные дела и помогать тем, кто рядом! Дети и взрослые смогут стать друзьями, взять сильные стороны каждого поколения, стать друг для друга помощниками в интересной деятельности Движения. Здесь каждому найдется занятие по душе», – отметил Олег Майоров.

В церемонии открытия отделения также участвовала руководитель регионального отделения «Движение Первых» Мария Тучак и врио руководителя комитета по молодежной политике Псковской области Дмитрий Яковлев. Гости поздравили с открытием первичного отделения РДДМ «Движения первых» и пожелали успехов в новых начинаниях.