Новая выставка откроется в Пороховых погребах Псковского кремля

20:28, 19 июля 2024, ПАИ

Выставка Татьяны Маркеловой «Житийное» откроется в творческом пространстве «Пороховые погреба» в Псковском кремле 23 июля. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Татьяна Маркелова – петербургский художник. Более 30 лет Татьяна Маркелова занимается лоскутной пластикой, и творчество этого художника опирается на древние традиции. На её картинах изображены деревья, необычные звери, ангелы.

Вернисаж пройдёт в творческом пространстве «Пороховые погреба» (Псковский кремль, 2/1, 2-й этаж). Начало в 17:30. Напомним, Пороховые погреба открыты после ремонта. В обновлённом пространстве организуют выставки, мастер-классы, встречи с молодёжью и другие мероприятия.