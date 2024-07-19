В Пскове открылась посвящённая преемственности поколений защитников Отечества выставка

21:04, 19 июля 2024, ПАИ

Фотоэкспозиция под открытым небом «Герои всех времен» открылась в Детском парке города Пскова сегодня, 19 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

На стендах портреты защитников страны в годы Великой Отечественной войны с указанием имён, званий и мест службы, а также участники СВО.

Интерактивную версию выставки планирует представить на уроках мужества Комитет семей воинов Отечества. Школьникам расскажут о красноармейцах и участниках СВО, о преемственности поколений.