Делегация Псковского района работает в Могилёвском районе Белоруссии

22:34, 19 июля 2024, ПАИ

Делегация Псковского района прибыла в Могилёвскую область Республики Беларусь для участия в шестом районном инвестиционном форуме «Могилёвский район – территория возможностей». Деловая программа предполагает выезды на действующие предприятия, ознакомление с организацией производства и опытом их взаимодействия с местными властями, сообщила глава Псковского района Наталья Фёдорова в своём телеграм-канале.

Глава Псковского района и глава Торошинской волости Алевтина Пылёва посетили несколько промышленных предприятий. ИООО «Мебелайн» – производитель разнообразной мебели. Ещё одно современное производство – «Новус Индустри». Они являются резидентами свободной экономической зоны (СЭЗ) «Могилёв».

«С коллегами обсудили многие вопросы организации деятельности, почерпнули для себя рад полезных практик. Хочу отметить, что между нашими муниципалитетами много общего и в то же время у каждого наработан свой опыт во многих направлениях. Поэтому взаимодействие в рамках породнённых связей обязательно принесёт положительные плоды», – отметила Наталья Фёдорова.

Напомним, месяц назад в ходе XI Форума регионов России и Белоруссии соглашение о сотрудничестве было подписано между Псковским и Могилёвским районами.