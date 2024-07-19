Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Делегация Псковского района работает в Могилёвском районе Белоруссии

Делегация Псковского района прибыла в Могилёвскую область Республики Беларусь для участия в шестом районном инвестиционном форуме «Могилёвский район – территория возможностей». Деловая программа предполагает выезды на действующие предприятия, ознакомление с организацией производства и опытом их взаимодействия с местными властями, сообщила глава Псковского района Наталья Фёдорова в своём телеграм-канале.

Глава Псковского района и глава Торошинской волости Алевтина Пылёва посетили несколько промышленных предприятий. ИООО «Мебелайн» – производитель разнообразной мебели. Ещё одно современное производство – «Новус Индустри». Они являются резидентами свободной экономической зоны (СЭЗ) «Могилёв».

«С коллегами обсудили многие вопросы организации деятельности, почерпнули для себя рад полезных практик. Хочу отметить, что между нашими муниципалитетами много общего и в то же время у каждого наработан свой опыт во многих направлениях. Поэтому взаимодействие в рамках породнённых связей обязательно принесёт положительные плоды», – отметила Наталья Фёдорова.

Напомним, месяц назад в ходе XI Форума регионов России и Белоруссии соглашение о сотрудничестве было подписано между Псковским и Могилёвским районами.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












19 июля 2024

Письмо потомкам запечатали в капсулу представители островской гимназии
19 июля 2024

Церемония захоронения останков трёх красноармейцев состоялась в деревне Бодренки Красногородского округа
19 июля 2024

Делегация Псковского района работает в Могилёвском районе Белоруссии
19 июля 2024

В Пскове открылась посвящённая преемственности поколений защитников Отечества выставка
19 июля 2024

Первичное отделение «Движения первых» открылось в Невельском округе
19 июля 2024

Выставка о восстановлении Пскова после войны открылась в Псковском музее-заповеднике
19 июля 2024

Жители России стали тратить больше времени на просмотр фильмов и сериалов
19 июля 2024

Ещё с семью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...