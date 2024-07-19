Псковский городской суд продлил срок содержания под стражей Александру Грацкому

22:45, 19 июля 2024, ПАИ

Псковский городской суд Псковской области продлил срок содержания под стражей на один месяц Александру Грацкому. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Таким образом, срок продлевается до 21 августа 2024 года включительно.

Отметим, Александр Грацкий задержан по подозрению в получении взятки утром 22 марта 2024 года. Ещё один эпизод взяточничества появился в деле 3 мая этого года.

Напомним, что Александр Грацкий в разное время работал в администрации Пскова в должностях замначальника УГХ, начальника УГХ. Осенью 2023 года его назначили заместителем главы администрации Пскова с совмещением должности начальника УГХ городской администрации.