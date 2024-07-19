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Церемония захоронения останков трёх красноармейцев состоялась в деревне Бодренки Красногородского округа

Церемония захоронения останков трёх красноармейцев состоялась в деревне Бодренки Красногородского муниципального округа. Об этом пишет районная газета «Заря».

Церемония захоронения останков трёх красноармейцев состоялась в деревне Бодренки Красногородского округа. Фото здесь и далее: газета «Заря»

Останки погибших в годы Великой Отечественной войны солдат, обнаруженные в рамках поисковых работ осенью 2023 года, были преданы земле.

Поисковикам удалось установить личность одного из красноармейцев по солдатскому медальону. Солдата 1918 года рождения звали Эль Наум Григорьевич.

На митинге выступили: глава Красногородского муниципального округа Валентина Понизовская, руководитель Псковской областной военно-патриотической общественной организации «След «Пантеры» Анна Шуняева, командир Красногородского поискового отряда «Первый рубеж» Валерий Леппо, который вручил также грамоты всем, кто оказывает помощь и поддержку поисковому движению в Красногородском округе.

В свою очередь, глава округа вручила благодарность администрации командиру отряда «Первый рубеж». «Спасибо нашим поисковикам за то, что сегодня ещё одни герои обретут свою настоящую могилу. Спасибо за сохранение исторической памяти», – отметила она.

По окончании торжественной части настоятель храма Святителя Николая в деревне Синяя Никола отец Николай совершил заупокойное богослужение по воинам. Павших почтили минутой молчания, на свежую могилу возложили цветы.

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