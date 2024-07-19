Письмо потомкам запечатали в капсулу представители островской гимназии

23:50, 19 июля 2024, ПАИ

Письмо потомкам запечатали в капсулу представители островской гимназии. Об этом пишет районная газета «Островские вести».

Представители молодого поколения – учащиеся островской гимназии написали и запечатали в капсулу письмо, адресованное будущим поколениям. Это произошло во время памятного мероприятия в деревне Вельяшиха Островской волости у братского захоронения, где покоятся солдаты, павшие в боях за островскую землю. Памятное мероприятие состоялось в рамках празднования 80-летия освобождения города Острова и Островского района от немецко-фашистских захватчиков.

Содержание письма огласили в присутствии представителей органов местного самоуправления, ветеранских организаций, общественных детских и молодёжных организаций и объединений, военнослужащих Островского гарнизона, местных жителей.

«Потомки! Помните великие жертвы и великую отвагу, героизм и самопожертвование народа нашей великой страны. И наше, и ваше поколение не могло видеть ужасов Второй мировой войны, но нам посчастливилось жить рядом с теми, кто сражался за Победу на фронте и в тылу, в окопах и у станка, на суше и на море, в госпиталях и на обожженных нивах. Мы завещаем вам навеки сохранить в памяти их стойкость в борьбе за свободу нашей Родины», – говорится в одном из абзацев письма потомкам.

Во время памятного мероприятия к присутствующим обратились глава Островского района Дмитрий Быстров и председатель Совета ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Островского района Вячеслав Коев, а также депутат Новгородской областной Думы, поисковик, ветеран боевых действий, кавалер Ордена Мужества Сергей Тихомиров, который не случайно присутствовал на памятном мероприятии, дед его жены покоится в братском захоронении в деревне Вельяшиха.

После поминальной литии, которую отслужил настоятель Свято-Троицкого собора отец Роман и символической «минуты молчания» участники памятного мероприятия возложили к памятнику на братском захоронении гирлянду и живые цветы.

Отметим, что братское захоронение у деревни Вельяшиха – одно из крупных на территории Островского района. В этой братской могиле захоронены останки более 1500 погибших солдат и офицеров Советской Армии, защищавших Островскую землю.