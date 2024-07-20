Международный день шахмат празднуют сегодня

10:01, 20 июля 2024, ПАИ

Международный день шахмат празднуют 20 июля по решению ФИДЕ – Международной шахматной федерации, основанной в этот день в 1924 году. Об этом пишет calend.ru.

В состав ФИДЕ входит 201 национальная федерация. Её главной целью является распространение шахмат по всему миру, а также пропаганда и подъём уровня шахматной культуры и знаний.

ФИДЕ может устанавливать условия проведения мирового чемпионата и всех других международных соревнований по шахматам, правила игры в шахматы, а также присваивать международные шахматные звания. Всего под эгидой ФИДЕ проводится более 40 официальных чемпионатов.

Название игры происходит из персидского языка: шах и мат – «властитель умер». Родиной шахмат является Индия. В V веке там появилась предшественница шахмат – игра чатуранга. Её название переводится как «четырёхсоставная» и, предположительно, объясняется тем, что первоначально в чатурангу играли вчетвером.

По данным ФИДЕ, сегодня шахматы как вид спорта признаны в 107 странах мира, десятки миллионов игроков играют на всех континентах. В среднем каждый день проводится более 60 миллионов игр, 605 миллионов взрослых играют в шахматы регулярно.