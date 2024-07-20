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Сын воина – освободителя Острова передал районной библиотеке книгу из личных архивов отца

Сын бойца, участвовавшего в освобождении Острова от немецко-фашистских захватчиков, передал районной библиотеке книгу из личных архивов отца. Об этом сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров.

Сын воина – освободителя Острова передал районной библиотеке книгу из личных архивов отца. Фото здесь и далее: Telegram-канал Дмитрия Быстрова

Встреча островской общественности с сыном воина – освободителя Острова Николая Карпова, доктором политических наук, профессором, членом президиума Академии военных наук, членом клуба военачальников Российской Федерации и Российского философского общества, автором книги «Островская доминанта», почётным гражданином города Острова, генерал-лейтенантом Александром Карповым прошла в центральной районной библиотеке.

В беседе с островичами он затронул актуальный вопрос, связанный с фальсификацией российской истории, в том числе временного периода Великой Отечественной войны. «Со своими коллегами он на основе научного подхода, опираясь на имеющиеся архивные документы и достоверные факты, по крупицам исследует, восстанавливает и доносит до широкого круга общественности историческую правду о боевых действиях во время операций Красной армии, в том числе в период освобождения Островской земли и всего Псковского края», – рассказал глава района.

В своём выступлении Александр Карпов приоткрыл детали, касающиеся управления военными действиями в некоторые периоды Великой Отечественной войны и Псково-Островской операции.

Рекомендовав к прочтению книгу из серии «На линии фронта. Правда о войне» калужских историков и поисковиков А. Ильюшечкина и М. Мосягина, посвящённую одной из трагических страниц Великой Отечественной войны и взятую из личной библиотеки своего отца, Александр Карпов предоставил её в дар центральной районной библиотеке.

В свою очередь Дмитрий Быстров вручил Александру Карпову восьмой том книги «Солдаты Победы», посвящённый жителям Островского района, вернувшимся с фронтов Великой Отечественной войны.

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