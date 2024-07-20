Грозы и до 25 градусов тепла прогнозируют в Псковской области 21 июля
Переменная облачность ожидается в Псковской области 21 июля, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Ночью местами, днём в большинстве районов ожидаются кратковременные дожди, днём местами грозы.
Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду, при грозе порывистый. Температура воздуха по области ночью составит от +11 до +16 градусов, днём столбики термометра покажут от +20 до +25 градусов.
Атмосферное давление будет низким.
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