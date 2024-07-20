Грозы и до 25 градусов тепла прогнозируют в Псковской области 21 июля

13:38, 20 июля 2024, ПАИ

Переменная облачность ожидается в Псковской области 21 июля, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Ночью местами, днём в большинстве районов ожидаются кратковременные дожди, днём местами грозы.

Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду, при грозе порывистый. Температура воздуха по области ночью составит от +11 до +16 градусов, днём столбики термометра покажут от +20 до +25 градусов.

Атмосферное давление будет низким.